婚禮前家姑去逝 AI「復活」彌補遺憾

【本報綜合報道】利用人工智能（AI）技術「復活」逝者的情節，不止在電影或電視劇上才出現。中國河北省一對新人近日舉行婚禮，由於新郎父母近年先後離世，無法參加婚禮，成為其最大遺憾。新娘遂找來AI技術公司讓「家姑」出席婚禮，給新人送上祝福。

新娘找技術公司製作

新郎張建山的父親2022年遭遇意外離世，母親亦於去年5月死於肺癌。張建山稱，母親生前最放心不下就是他的婚姻問題。新娘張晴表示，家姑在世時常對兒子說「能看到你結婚，我就完成任務了」。張晴在網上看到有關利用AI「復活」親人的新聞後，便聯絡江蘇南京的張澤偉AI團隊，對方也認為把「AI家姑」帶到婚禮現場有特別有意義。張晴遂根據家姑生前說話的語氣擬定話術，並將對方留下的照片、影片和聲音都發給張澤偉團隊。