維珍澳洲 波音737遇鳥擊 引擎起火急降兩傷

載73人 原定新西蘭赴墨爾本 維珍澳洲一架波音737-800型客機昨日傍晚從新西蘭昆斯敦機場起飛後不久，其中一個引擎起火，緊急降落位於南島的因弗卡吉爾機場，造成一名乘客及一名機組人員受傷。維珍澳洲表示，客機遇到鳥擊，已安全降落，確保乘客和機組人員安全是公司最首要事務。

急降南島因弗卡吉爾機場 涉事航班編號VA148，於傍晚5時50分從昆斯敦機場起飛，原定前往墨爾本，機上載有73人。民眾指，聽到飛機在空中發出巨大爆炸聲，看到引擎冒火，聽起來就像要解體一樣。另一名目擊者憶述，客機飛過他的寓所時好像要解體般，引擎噴出火燄並發出劈啪聲。客機緊急改飛因弗卡吉爾機場，於晚上6時55分安全降落，消防等應急車輛在場戒備。有自稱機上乘客的男子向新西蘭傳媒指，機長廣播稱左邊引擎發生鳥擊，導致客機顛簸。另一名乘客在客機降落後，於社交網「X」發文形容機艙氣氛平靜，當消防人員檢查飛機時有點搖晃，並指客機在飛行期間是遇到鳥擊。

此外，今年4月一架西南航空波音737 MAX 8客機飛行至太平洋上空期間，一度以每分鐘逾4,000呎的速度急墜，下降至距離海面僅400呎，其後成功安全爬升，事件中無人受傷，美國聯邦航空局正調查事故。涉事客機於4月11日從夏威夷檀香山飛往考愛島東部的利胡埃機場，但因天氣惡劣未能着陸，飛機需要復飛。

復飛過程期間，副機長跟隨自動油門控制的推力杆移動時，無意之中推動了控制杆，飛機開始迅速下降，最大下降速度約為每分鐘4,400呎。西南航空發聲明稱，始終致力於持續改進，事件得到了適當的處理。本報綜合報道