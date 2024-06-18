日揆為回扣風波補鑊 黨友存分歧

岸田文雄

【本報綜合報道】日本自民黨副總裁麻生太郎周日出席新潟縣新發田市舉行的麻生派眾議員齋藤洋明的政治集資宴會時，提及派系收回扣事件後《政治資金規正法》修改一事，重申「不能實施會給未來留下禍根的改革」。日媒指出，麻生或對首相岸田文雄有不滿；齋藤之後致詞時，甚至提及岸田下台的論調。

應公明黨要求，規正法修正案中寫入把宴會券購買者的姓名公開標準額下調至「超過5萬日圓（約2,481港元）」。岸田為爭取公明黨和日本維新會的贊成，同意了修改要求。另一方面，麻生以及幹事長茂木敏充則認為，這會導致年輕議員難以籌集到資金。有報道指，這令麻生及岸田之間產生了分歧。

麻生在演講中還指出，不應發生有志成為政治家的年輕人、因沒有資金而放棄的事態，強調資金對政治活動而言不可或缺。另一方面，他列舉了2022年底制訂的《國家安全保障戰略》等，稱這是岸田與公明黨協調後實現的，對岸田的政績不吝讚賞。

麻生派議員提及岸田下台 麻生離開會場後，齋藤針對政權有關收回扣事件的應對大受譴責的情況表示，「最終必須有人對造成這一狀況負責」，並承認發言考慮的是岸田下台。同時，齋藤主張「領導人的責任也應被廣泛討論」，表示在9月的黨總裁選舉中將支持能夠真正推行黨改革的候選人。

麻生太郎