以色列戰時內閣解散

總理指前防長退出後 組織乏用處 以色列總理內塔尼亞胡周日晚上宣布，戰時內閣正式解散。他指戰時內閣是應甘茨的要求，以及與他達成聯合協議而組建，既然甘茨已經退出，戰時內閣便不再有需要。

國安部長有意尋求入閣 甘茨退出戰時內閣後，屬極右翼的國家安全部長班—吉維爾有意尋求入閣。戰時內閣由3人組成，分別是內塔尼亞胡、甘茨及國防部長加蘭特。戰時內閣還邀請了兩名觀察員，分別是前以色列國防軍總參謀長艾森科特、戰略事務部長德默爾。甘茨於上周日宣布退出緊急聯合政府，並呼籲提前選舉。儘管內塔尼亞胡曾發聲明挽留，但甘茨、艾森科特及文化和體育部長特羅珀，都有宣布辭職後提交辭職信。

甘茨曾任以色列國防軍總參謀長、國防部長和副總理等職務，在以色列政壇屬於中左翼陣營，與內塔尼亞胡本是政治對手。去年10月7日新一輪以巴衝突爆發後，內塔尼亞胡與甘茨於當月11日發表聯合聲明組建戰時內閣，以應對戰時事務。

內塔尼亞胡不滿戰術停火 內塔尼亞胡批評以軍宣布每日在加薩南部實施戰術停火、以便運送人道物資的計劃，表示不能接受有關安排。每日早上8時至晚上7時短暫停火，以便人道救援物資通往加薩的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）口岸，經過檢查後進入加薩地帶。以軍向內塔尼亞胡保證，加薩南部的戰鬥不會停止。

美國總統拜登周日指，早前獲得聯合國安理會支持的加薩地帶停火協議，是幫助加薩平民擺脫以巴戰事的最佳方案。拜登表示，太多無辜的人在衝突中遭殺害，包括數以千計的兒童，大量家庭被迫逃離家園，親眼目睹他們的社區被摧毀，他們的痛苦是難以言喻的。他堅信以色列向哈馬斯提出並獲聯合國安理會支持的三階段停火方案，是結束加薩暴力和最終結束戰爭的最佳對策。本報綜合報道

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