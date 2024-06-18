李強與阿爾巴內塞會面 華予澳洲公民入境免簽

中國國務院總理李強昨日在坎培拉議會大廈，與澳洲總理阿爾巴內塞舉行第九輪中澳總理年度會晤。李強指相互尊重、求同存異對中澳關係至關重要，並宣布單方面給予澳洲護照持有人免簽入境中國15天待遇。阿爾巴內塞強調，澳方堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」。

澳洲支持一中政策 不撐台獨 阿爾巴內塞在議會大廈廣場為李強舉行隆重歡迎儀式，現場鳴放禮炮19響。儀仗隊行持槍禮，軍樂隊高奏中澳兩國國歌，李強檢閱了儀仗隊。在第九輪中澳總理年度會晤前，李強與阿爾巴內塞舉行小範圍會談。李強指出，阿爾巴內塞去年訪華以來，中澳各領域對話合作進一步恢復發展，兩國關係實現全面轉圜。中方願同澳方一道，維持着、發展好兩國關係當前來之不易的積極勢頭，合力打造更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係，更好造福兩國人民。

中方盼澳洲支持香港入RCEP 李強稱，中澳關係的本質特徵是互利共贏，中澳發展對彼此是機會而非挑戰。中方願同澳方堅持全面戰略夥伴關係的定位，以好中澳戰略經濟對話等機制，不斷擴大貿易規模，積極拓展新能源汽車、再生能源發電等領域合作，加強地方、文旅等交流合作。希望澳方為華人企業提供公平、公正、非歧視的營商環境，為雙方人員往來提供更多便利。中方願同澳方在區域和國際層面加強協調合作，從維護本地區和平穩定出發，反對陣營對抗和「新冷戰」，堅持開放包容、共同發展，攜手推進地區經濟一體化，建設開放型世界經濟。此外，李強希望澳洲能支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

阿爾巴內塞表示，澳方高興地看到，目前澳中關係企穩向好。澳方支持中國發展繁榮，高度讚賞中國為世界減貧事業做出的重大貢獻，願同中方保持對話溝通，以慶祝澳中建立全面戰略夥伴關係10周年為契機，深化經貿、能源、人文、環境保護、因應氣候變遷等領域合作，加强兩國立法機構交往，不讓分歧定義雙邊關係，推動澳中關係持續改善與發展。歡迎更多中國學生和遊客到澳留學、旅遊。

年內將舉行多次高級別會議 雙方宣布年內將在澳洲舉行第十屆中澳科技合作聯委會會議、中澳高階對話第八次會議、第八次中澳氣候變遷部長級對話。中方將把澳洲納入單方面免簽國家範圍，雙方同意互為旅遊、商務、探親人員審發3至5年多次入境簽證。雙方也就共同關心的國際和地區問題交換了意見。會晤後，兩國總理共同見證簽署戰略經濟對話、自貿協定實施、應對氣候變遷、教育、文化等領域多項雙邊合作文件，並共同會見記者及發表《中澳總理年度會晤聯合成果聲明》。

同日較早前，李強會見了澳洲聯邦議會參議長萊恩斯和眾議長迪克，他指出過去幾年中澳關係經歷曲折後重回正軌，來得並不容易，下一步要取得更大發展，需要雙方共同努力，兩國立法機構在其中扮演的角色十分重要。中澳經濟高度互補，合作空間廣闊，希望澳聯邦議會積極支持兩國務實合作，為此提供良好的法治保障和政治氛圍。本報綜合報道