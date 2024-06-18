首季登記結婚197萬對 按年減17萬

【本報綜合報道】內地民政部日前發布統計數據顯示，今年首季全國結婚登記數為196.9萬對，較去年同期的214.7萬對，減少了17.8萬對，降幅明顯。與此同時，離婚登記也從去年同期的64.1萬對降至57.3萬對，減少6.8萬對。

人口學專家何亞福表示，受育齡人口減少影響，中國結婚登記數從2013年達到峰值後，連續9年下降。2023年結婚登記數從上一年的683.5萬對，上升到768萬對，主要是2020至2022年受疫情影響，很多年輕人延遲到2023年才結婚。今年首季結婚登記數同比下降，表明疫情後的補償效應已逐漸消退，預計今年全年結婚登記將持續下降。

專家料趨勢難改變 何亞福指出，基於人口年齡的結構性問題，結婚登記數下降的大趨勢不會改變。首先是年輕人數量下降，其次是適婚人口性別比失衡。此外，初婚年齡延遲也是重要原因。結婚成本過高，經濟壓力過大，以及婚育觀念的改變，也在影響人們的婚育行為。