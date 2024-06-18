小兄弟溺斃 疑有人拆護欄挖沙所致

【本報綜合報道】湖南省岳陽市一對年幼兄弟上周六在岳陽縣毛田鎮道仁村道仁水庫溺斃，家屬質疑村中有人採沙截斷公路護欄，並修建便道到水庫，才導致悲劇發生。鎮長戴竟周日表示，正在處理此事，縣委宣傳部相關負責人則指，相關部門正進一步調查溺水原因。

10歲佘×兵和6歲佘×星上周六上午，與9歲的佘××一同到水庫附近玩耍，至中午12時許，佘×星欲到對面的淺灘玩耍，誤以為中心部分水淺，最終不慎落水，佘×兵前去營救時同樣落水，佘××大聲呼救無果後趕忙回家求救。待兩兄弟家屬及附近村民趕到時，佘×星已溺亡並漂浮在水面，佘×兵的遺體同日下午4時許亦被打撈發現。