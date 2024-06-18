暴雨成災 廣東梅州福建武平 山崩塌泥9死17失蹤

韓江流域暴雨成災，福建省龍岩市武平縣周日普降暴雨，全縣多地受災嚴重。武平縣下壩、中赤、象洞、中堡等鄉鎮多處山泥傾瀉，造成4人死亡、兩人失蹤。受洪澇影響，毗鄰武平縣的廣東省梅州市有3縣一區，近13.8萬戶停電，部分鎮村通訊中斷。梅州多處發生山洪、山崩，造成5人死亡、15人失蹤、13人受困。

武平縣局部驟降特大暴雨，24小時過程雨量最大為岩前鎮372.4毫米，縣防指啟動防暴雨I級緊急應變。據初步統計，全縣17個鄉鎮（街道）受災嚴重，4.78萬人受災，房屋倒塌378間，農作物受災880公頃，道路損壞135處73.3千米、堤防受損158處3.18千米，通訊基地台損壞582個，直接經濟損失4.15億元人民幣（約4.5億港元）。福建省氣象局評估，本輪降水過程暴雨範圍、最大日降水量、最大過程降水量、綜合強度，均已達極端事件強度。

梅州市3縣1區逾13萬戶停電 受強降雨雲系影響，梅州北部出現大範圍強降雨，部分低窪地帶水浸較為嚴重。南方電網廣東梅州供電局於周日晚上7時半啟動防風防汛Ⅲ級應急響應，當晚11時30分將防風防汛應急響應提升至Ⅱ級。梅縣區50,172戶、蕉嶺縣44,053戶、平遠縣28,094戶及大埔縣區15,695戶電力中斷。待搶修條件恢復後，梅州供電局將對受災較嚴重的縣鎮開展搶修復電工作。

韓江流域中有17條河流發生超警以上洪水，其中汀江等7條河流超保，松源河、石窟河發生有實測資料以來最大洪水。梅州大埔縣的韓江幹流控制站三河壩水位站周日晚11時40分水位漲至警戒水位（42米），依據水利部規定，編號為「韓江2024年第4號洪水」。

水利部針對廣東省啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，維持針對福建省的洪水防禦Ⅳ級應急響應，並向2省水利部門和珠江水利委員會發出通知，要求做好各項防汛抗洪工作。珠江委啟動洪水防禦Ⅲ級應急響應，調度上游棉花灘水庫攔洪削峰，中游高陂等水庫預洩騰庫，減輕下游防洪壓力。廣東、福建省水利廳加強大中型水庫防洪調度，已緊急轉移安置1.11萬人。本報綜合報道