海外代購為名 上海破冒牌皮包詐團

【本報綜合報道】上海警方破獲一個以海外代購為名、銷售仿冒名牌皮包的詐騙團夥，涉案金額約300萬元（人民幣，下同，約330萬港元）。警方指，該商家的發貨訊息均來自上海，配套皮包的購買憑證都顯示為海外的官方門店，但實際經營點、倉儲點均位於福建省。

稱為清庫存 拘14人 今年5月底，上海市公安局寶山分局刑偵支隊接到市民梁女士報警，稱其在網上一家海外代購奢侈品店舖以1.6萬元（約1.75萬港元）的價格購買了一款名牌皮包，但她收到貨物後發現該產品的皮質、縫合工藝、五金件等，均和以往購買的同品牌皮包有明顯差別。

經查，警方於5月31日至6月1日在上海、福建兩地收網，一舉抓獲以李×為首的14名疑犯，現場查獲27件仿製奢侈品皮包。到案後，李×等人對罪行供認不諱。據李×交代，其曾從事倉儲物流生意，其中一家合作商因經營不善倒閉，於是將積壓的仿冒皮包抵用倉儲費。李×為了將這些「庫存包」重新包裝後出售，想到了以海外代購為名吸引客戶從而實施詐騙的經營模式。

李×將團夥分為客服組和運輸組，其中客服組負責在網絡端，開設店舖以海外專櫃代購為名作虛假宣傳吸引客戶，運輸組負責根據訂單將庫存包發貨至上海的倉儲點重新打包，以需要批量通過清關為由博取客戶信任。一旦客戶收到貨後對產品存在質疑，客服組會進行安撫解釋或予以小量賠償、退款，甚至直接拉黑。目前，犯罪嫌疑人李×等3名骨幹成員因涉嫌詐騙罪被警方依法刑事拘留，其餘11名犯罪人員因涉嫌詐騙罪被警方依法採取其他刑事強制措施。