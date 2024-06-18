廣州部門聯手兵分多路 查封多間高仿假貨舖

拉網排查火車站周邊市場 廣州火車站周邊地區存在銷售高仿假貨問題經報道後，引起廣州市高度重視。廣州市知識產權工作領導小組辦公室前日牽頭成立專項整治聯合工作組，由市、區兩級市場監管和公安部門，越秀區、白雲區屬地街道辦事處等聯合開展專項執法行動。執法人員查封所有涉案檔口，並依法登記保存所有涉案商品。

有關辦案單位兵分多路，展開拉網式排查。專項行動全面排查了廣州火車站周邊的金寶市場、金都市場、南方國際鐘錶城、三一鐘錶城、壹馬服裝廣場、白雲國際皮具貿易中心、桂花崗商圈等區域，共立案調查17宗，其中行政立案9宗、刑事立案8宗，查獲涉嫌侵犯註冊商標專用權的皮具、服裝、鞋帽等商品約7,600件。

今年檢貨值1.84億元 執法人員表示，銷售涉嫌侵權假冒商品的行為，需要承擔一定後果，輕則承擔民事賠償責任，重則追究刑事責任。今年以來，廣州市聚焦皮具箱包、化妝品、服飾鞋帽等重點商品，針對專業市場、市場周邊出租屋、倉儲物業、物流園區、速遞站點等重點場所，圍繞派卡拉客、「黑膠袋」運假、出租屋儲假、市場展廳售假、物流寄遞運假等環節，共查辦製假售假案件181宗，其中行政案件118宗、刑事案件63宗，涉案貨值約1.69億元人民幣（約1.84億港元）。

廣州市相關部門將強化打擊侵權假冒聯合執法機制，進一步加強執法人員配備，加強對廣州火車站周邊地區檢查頻率和執法力度。 運用高清攝影機對派卡拉客人員人臉辨識與建模，建立相關資料庫。清理整治專業市場周邊及路面臨時收貨點，查處專業市場周邊打包點及物流網點為製售假冒商品提供便利服務的行為。

對專業市場管理方、快遞公司責任人等行政約談，督促各單位切實履行管理義務，不得為經營侵權假貨的商戶提供租賃、倉儲、運輸等便利條件。進一步加強智慧財產權相關法令宣傳力度，指導支持市場開辦方培養自主品牌、轉型發展。本報綜合報道