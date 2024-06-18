美數十項無人武器計劃 助建台海打擊力

【本報綜合報道】美國印太司令帕帕羅曾透露一旦台海爆發衝突，一項名為「地獄景象」（Hellscape）的應變計劃，可快速部署無人武器系統干擾解放軍攻台。法媒《Naval News》周日分析，美國近年購買、開發無人武器系統，約有數十項計劃，以在台海打造強大打擊力。

地獄景象計劃干擾攻勢 吸取俄烏戰事的教訓，「地獄景象」核心要素是美國國防部快速採購及實戰部署大量無人系統。因應俄烏戰事，美方早前已宣布在一年半至兩年內部署數千架無人機的「複製者」計劃，而計劃開發的新技術將用於「地獄景象」，兩者密切相關。

「地獄景象」是一種拖延行動，利用大量無人武器系統阻止任何企圖入侵的部隊，同時造成盡可能最高程度損害，使美國和盟軍有足夠時間在西太平洋建立必要的後勤和前沿，包括部署海軍陸戰隊瀕海團、陸軍多域特遣部隊和海軍航空母艦打擊群，展開長期、高階作戰。另一個作用是收集情報並建立基礎設施，以支援全球定位和情報匱乏的環境。