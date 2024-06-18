解放軍續台海出現 2架次軍機越中線

解放軍軍機軍艦持續在台灣周邊海域密集出沒，最近兩日有3艘解放軍軍艦現身宜蘭縣外海。台灣軍方昨日公布，直至當日上午6時的過去24小時內，共偵獲2架次解放軍軍機以及10艘次解放軍軍艦。

據Facebook軍事專頁「Taiwan ADIZ」紀錄，上周五下午3時20分，在宜蘭烏石鼻東南東面約36海里海面，一艘疑似解放軍電子偵察船向南航行，台灣海軍沱江級艦及日本海上自衞隊船艦在附近跟監，上周六上午，在宜蘭烏石鼻東面33海里海域，再有解放軍052D型導彈驅逐艦成都號，以及056A型導彈護衞艦南陽號在徘徊，台灣海軍迪化號護衞艦於其周邊進行監控。

兩岸同賀黃埔軍校百周年 台軍昨日最新發布的台海周邊海空域動態內容顯示，在台海周邊活動的解放軍機及軍艦當中，其中2架次軍機逾越海峽中線，進入台北部及西南空域，距離鵝鑾鼻約49海里。台軍運用任務軍機、軍艦及岸置防空導彈嚴密監控與應處。

兩岸均於周日舉辦慶祝黃埔軍校建校100周年活動，賴清德當日在高雄鳳山陸軍軍官學校發表演說，指為台澎金馬百姓安全福祉而戰才是「真陸官」，沒有這份雄心壯志就是「假黃埔」。賴清德指出，當前台海和平穩定，不僅受國際社會關注，也是全球安全和繁榮必要的元素。陸軍官校最高的使命是承擔起守護台灣，維護台海和平穩定的重責大任。

位於廣州市黃埔區長洲島的黃埔軍校舊址紀念館重新開館，周日開幕的「國共合作的不朽豐碑 — 大革命中的黃埔軍校（1924-1927）」校史展，共展出170件套展品，除館藏的82件套外，還涉及全國20個單位、多位黃埔後人及收藏家的藏品。本報綜合報道