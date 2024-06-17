華盛頓故居水果出土 18世紀歷史空白獲填補

為美國迎250歲生日贈興 美國第一任總統華盛頓在維珍尼亞州費爾法克斯縣故居地窖，最近出土35個18世紀的玻璃瓶，其中29個完好無缺。瓶子裝有保存完好的櫻桃、鵝莓、葡萄乾等水果，經鑑定證實為250年前採集，已被提取和冷藏作日後研究。新發現將揭示莊園生活及填補18世紀美國歷史空白。

見證當時奴隸知識技能 美媒上周五報道，據管理華盛頓故居維農山莊的維農山莊婦女會消息，玻璃瓶可能在美國獨立戰爭前已埋藏在地窖，為華盛頓離家指揮軍隊作戰所遺忘。這些文物見證了當時奴隸的知識和技能，他們從樹上採集食材到煮食工作都能一手包辦。這次發現的文物規模及重要性在北美前所未有，將有助了解美國在18世紀的環境、飲食方式和文化起源等。

維農山莊主席兼行政總裁布拉德伯恩（Doug Bradburn）介紹，他們本來正在修繕首任總統的故居，以便於2026年慶祝美國250歲生日，詎料在修繕的過程中發現了重要文物，這使他們欣喜若狂。布拉德伯恩形容在紀念日前出土這些玻璃瓶十分應節，他們將檢查上述水果，希望有適合發芽的種子，為紀念日再添喜慶。本報綜合報道