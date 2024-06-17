特朗普赴底特律 謀拉攏黑人票

抨擊拜登損利益 稱振興製車業 美國前總統特朗普上周六前往密歇根州底特律市，與黑人選民會面，爭取在11月大選獲得更多支持。過往極少共和黨總統候選人涉足底特律，而大部分黑人選民在2020年大選中支持現任總統拜登。

特朗普在底特律一個教堂出席社區論壇，活動由佛羅里達州共和黨籍眾議員唐納茲（Byron Donalds）主持，他是特朗普的副總統熱門人選之一，而這一策略旨在削弱黑人社群對拜登的支持。特朗普在論壇上抨擊拜登政府在任期間的高通脹率、犯罪率高企及非法移民等問題，嚴重損害黑人利益，同時宣稱會通過對墨西哥和其他製造汽車的國家徵收關稅，振興底特律汽車工業。

特朗普同日在密歇根州出席保守派活動，揚言一旦再次當選將簽署行政命令，停止向學校提供用於灌輸性別認同及批判性種族理論的聯邦資金。他強調，強制學生接種新冠疫苗及戴口罩的學校將無法獲得聯邦資金，同時禁止男性參與女子運動。特朗普聲言，會完全維護美國憲法第二修正案，保障美國人民擁有和攜帶武器的權利。

另一方面，拜登上周六出席加州洛杉磯一場競選籌款晚宴，出席人員包括前總統奧巴馬及多名影星，競選團隊稱已籌得2,800萬美元（約2.2億港元），且仍在不斷增加，聲稱是民主黨史上規模最大的籌款活動。民調機構和智庫皮尤研究中心公布最新調查，顯示25%受訪者均對拜登及特朗普看法負面，36%受訪者對特朗普有好感，而34%受訪者則相反。

選民不支持兩人 比例創新高 選民不支持拜登及特朗普的比例，創下1988年以來的新高，幾乎是兩人於2020年首次對決時的兩倍。專家指出，消極的黨派之爭加劇是主要政黨候選人支持率下降主因。與數十年前相比，反對黨成員對候選人的好感度下降。本報綜合報道