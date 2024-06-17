以軍遇襲8人被殺 最嚴重傷亡

8名死亡以兵

哈馬斯認責 或反坦克導彈擊中 以軍一輛載有8名官兵的裝甲運輸車上周六清晨在加薩南部遇襲爆炸，全車乘員無一生還，為加薩戰事近半年來最嚴重一次傷亡。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯軍事分支卡桑旅宣稱，在加薩拉法以西的塔爾蘇丹攻擊一輛以軍軍用推土機導致起火，並襲擊一輛馳援的以軍裝甲運輸車，導致多人傷亡。

經過徹夜戰鬥後，以軍第401裝甲旅擊斃50名哈馬斯武裝分子。以軍車隊駛往由友軍部隊控制的多幢建築物，讓通宵作戰的士兵休息。排在車隊第五或第六的一輛雌虎重型裝甲運輸車，於清晨5時突然爆炸。目前不清楚是否有人提前放置炸彈，或走近把炸彈直接放在裝甲運輸車上。

以宣布每日戰術停火 以色列國防軍發言人哈加里表示，正在調查裝甲運輸車被反坦克導彈擊中的可能。通常情況下，外部地雷或其他爆炸物引爆，不會對車內乘員造成傷害。

裝甲運輸車事發時並非靜止，事發時現場沒有槍聲。受損的裝甲運輸車已拖往安全區域，由以色列國防部和國防軍專家調查。在爆炸中陣亡的以軍官兵隸屬第601戰鬥工兵營，最高軍階死者是一名上尉副連長，以軍在加薩地面行動陣亡人數增至309人。

以色列國防軍昨日宣布，加薩南部部分地區每天日間實施戰術停火，便利援助物資進入。以軍聲明指，每天早上8時到晚上7時在凱雷姆沙洛姆關卡到薩拉赫丁路段向北的道路沿線，局部戰術暫停軍事活動，方便車隊運送物資到其他地區，直至另行通知。以軍已與聯合國和國際救援機構協調停火措施，上周六開始實施。

聯合國指，篩查加薩9.34萬名5歲以下兒童，發現至少7,280人嚴重營養不良。加薩衞生部上周六公布最新數據，稱自去年10月7日以來，以軍軍事行動已造成至少37,296名巴人死亡，另有85,197人受傷。本報綜合報道