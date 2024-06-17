韓防長：逾萬個貨櫃由朝運至俄

可容納480萬發炮彈

申源湜稱，俄羅斯總統普京期待尋求與北韓加強安全合作，特別是獲得軍事物資，例如是取勝關鍵的炮彈。北韓同時向俄羅斯提供大量彈道導彈，用作攻擊烏克蘭。作為獲得彈藥的交換條件，俄羅斯則給予北韓間諜衞星、坦克及飛機的常規武器技術。根據美國公布的情報及商業衞星圖片，俄羅斯貨船不斷在濱海邊疆區杜奈、北韓羅津港之間來往，但俄朝均否認雙方有武器交易。申源湜指，北韓去年測試導彈花費約10億美元（約78億港元）。據南韓央行估計，北韓前年經濟規模約245億美元（約1,911億港元），測試導彈佔其中4%。申源湜批評，北韓無視人民的苦難發射導彈挑釁，費用足以彌補一年的糧食短缺。