俄媒：倘沒收俄產 G7將損失6474億

【本報綜合報道】俄羅斯衞星社昨日引述各國統計部門的數據計算，七大工業國集團（G7）國家倘沒收俄羅斯資產，會使它們損失在俄大約830億元（美元‧下同，約6,474億港元）投資額。

G7：戰事結束且向烏賠償方解凍

G7領導人日前在意大利舉行峰會後發表聲明稱，打算在今年年底前向烏克蘭提供約500億元（約3,900億港元）的貸款，這些貸款將用俄羅斯被凍結資產的利息抵償。他們還宣布，在俄羅斯結束在烏克蘭的衝突並向烏克蘭支付損失賠償前，俄羅斯資產將繼續被凍結。