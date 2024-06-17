澤連斯基：倘獲國際支持 將向俄提和議

101國家及組織赴瑞士出席和平峰會 烏克蘭總統澤連斯基在瑞士舉行的和平峰會表示，一旦國際社會同意烏克蘭提出的和平方案，他將向俄羅斯提出。對於俄羅斯總統普京日前開出的和談條件，多個與會國家領袖紛紛批評。峰會昨日結束並發表公報，大部分與會國家同意俄烏應就結束戰爭對話，並重申維持烏克蘭領土完整的承諾。公報敦促俄烏全面交換戰俘，並把所有遭遣送出境和非法遷徙的烏克蘭孩童送回國。

公報促俄烏全面交換戰俘 峰會上周六舉行，有101個國家及組織參與，但俄羅斯與中國缺席。峰會剛開始時，澤連斯基指出，他相信他們將在這場峰會見證創造歷史，但願公正的和平能盡快實現。澤連斯基在會上發表演說，期盼峰會為烏克蘭與俄羅斯達成公正且持久的解決方案奠定基礎。他表示：「我們必須共同決定，公正的和平對世界而言意味甚麼，以及如何持久實現這一目標。然後這項提案將傳達給俄羅斯代表，之後我們在第二次和平峰會上將能真正結束戰爭。」

峰會公報指出，糧食安全絕對不能受到任何形式的武器化，強調進入黑海和亞速海的港口，對於全球糧食安全供應至關重要。公報呼籲把扎波羅熱核電廠的控制權，交還烏克蘭。烏克蘭外長庫萊巴指，烏方堅持的所有立場均納入公報考量。普京日前透露，俄羅斯願意停火並展開和談，只要烏克蘭放棄加入北約，並且從俄羅斯佔領的4個地區內撤軍。

普京提案 美斥是要求投降 代表美國總統拜登與會的副總統賀錦麗表示，普京並非提出談判，而是要求烏克蘭投降。

意大利總理梅洛妮指和談條件是宣傳伎倆，英國首相辛偉誠批評普京編造虛假的故事來表明他願意談判。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫指，瑞士和會與會者對普京提出的談判提議有很多回應，但都沒有建設性。

俄方希望下次在一個更有實質性、更有前途的活動上聚首。他重申，沒有俄羅斯參與，峰會無法達成和平解決衝突的方案。

出席峰會的沙特阿拉伯外交大臣費薩爾稱，任何有意義的進展均需要各方作出艱難妥協，任何可信的進程都需要俄羅斯參與。費薩爾強調，通過對話和平解決分歧的重要，沙特願意盡一切的努力令俄烏停戰，實現可持續和公正的和平與安全。本報綜合報道