支教研學遭商業化 涼山州啟動排查

【本報綜合報道】有研學機構推出四川省涼山彝族自治州大涼山支教（即支援落後地區學校教育和教學管理工作）研學項目，聲稱7天就能拿到義工公益證書、鄉村助學研學報告。而這些打着支教旗號的活動，報名費上萬元人民幣，入住星級酒店。目前，涼山州教育部門已將嚴查「支教研學」商業行為列作重點工作。

報名費萬元 要求18歲以下 暑假尚未展開，一些旅行公司已提前開售「大涼山支教研學」活動，招生對象要求不超過18歲。有推出「英文研學7日營」的公司工作人員稱，這類鄉村助學活動、研學活動，不是大眾認知中的長期公益支教，一般是小朋友參加。在大涼山支教多年的小柳（化名）指出，短期「支教」研學活動很商業化，「支教活動應該主要讓當地的孩子受益，而不是利用孩子去作秀（做騷）、賺錢」。招募支教老師的一家基金會工作人員表示，正規支教是不收費的，支教時間一般不少於4、5個月（一學期），需要有教師資格證。

針對商業支教研學亂象，涼山州已全面啟動排查工作。經過核查涉及「支教研學」商業行為的單位和個人，一律列入黑名單，不再接收相關單位和個人支教申請。原則上，各縣（市）非必要情況不接收時長低於一學期短期支教，不在寒暑假開展支教活動，不以「支教」名義與任何社會組織和個人開展「公益活動」。此外，相關部門需落實社會支教活動審核、接收、派遣責任，堅決杜絕未經審核人員開展支教工作等。