大學生為校備戰拳擊賽 39日減10公斤亡

指校方未及時干預 家長索賠87萬元 遼寧省瀋陽師範大學體育科學學院一名大一學生，為了代表學校備戰全國大學生拳擊錦標賽，短短39天狂減約10公斤猝死。死者家屬不滿校方沒有評估事主的身體狀況，並合理指導其參賽組別，要求賠償80萬多元（人民幣‧下同，約87萬港元）。惟校方僅同意退還學費、食宿費等相關費用5萬多元（約5.5萬港元）。

18歲的小許家在浙江溫州，去年考入瀋陽師範大學，主修運動訓練專業。他於本月6日，突然在學校寢室內暈倒，送院後搶救半小時終不治身亡，初步診斷死因為猝死。家人表示，小許原本體重約60公斤，為代表學校出戰拳擊比賽爭取佳績而選擇「降班」參賽。在減重過程中，小許已經出現頭暈、嘔吐等徵狀，並診斷出急性胃炎和低鉀血症，但校方未能及時指導和干預，導致悲劇發生，小許家屬主張校方應負相應責任。

曾稱自己變人乾 靠鉀片續命 在小許的微信朋友圈中，除了有他訓練和減重的痕迹，還有曾經發病治療的紀錄。小許上月18日在學校出現頭暈、惡心、嘔吐及大汗等徵狀。他送院後自述為減重而控制飲食並加強運動，體重減輕約10公斤，同時伴有失眠現象。根據小許留言，他曾稱自己變成人乾，甚至需依賴鉀片「續命」。

瀋陽師範大學體育科學學院相關負責人回應稱，小許是自願報名參賽。校方把原因歸結於小許選擇報名更輕量級別，以期望獲得更好名次，並非校方要求他減重。負責人強調，輔導員、老師和同學曾及時關懷小許，並指現階段無法證明小許的死亡與減重有關。

小許的母親則指，沒有看到老師、同學們關懷小許的證據，事後校方安排班長解釋事件經過，但家屬認為班長受到校方壓力沒有說出實情，整個過程猶如背書一樣。家屬透露，不忍心把小許解剖屍檢，且家人遠在南方，不打算訴訟維權。由於雙方在善後賠償金額上存在較大爭議，始終未能談妥。本報綜合報道