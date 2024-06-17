飆車損毀獲保險賠償 4人被追回款項全國首例

【本報綜合報道】浙江溫州有飆車集團為車輛投買自損保險後，在山區飆車最終發生多宗事故，均獲保險理賠。溫州市公安局交通管理局上周五公布，涉案4名飆車競速人員已被依法追償保險理賠金額9萬元人民幣（約9.8萬港元），是全國首宗飆車競速保險理賠追償成功案例。

抓獲27人6人刑拘 浙江省公安廳交管局年初利用大數據分析一批疑似騙保車輛清單，溫州市交管局其後組成專班調查，最終發現部分車輛自損事件均在大羅山區域發生，涉事車輛均投保自損保險。在掌握相關線索後，警方4月在大羅山南大線香山停車場查扣20輛涉案車輛，抓獲27人，其中6人因涉嫌危險駕駛罪被刑拘、8人取保候審。

經調查，上述集團成員涵蓋溫州各縣（市、區），核心成員10多人，以20至30歲年輕人為主，活躍成員從事二手車交易、汽修、保險等職業，他們不定期組織飆車，地點通常選在較偏僻山上，自去年10月份以來共發生35宗事故，5宗屬於飆車競速期間發生，均為自損事故。