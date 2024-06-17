醫院收費違規範及健保政策 罰67萬元

【本報綜合報道】雲南省曲靖市羅平縣人民醫院因為無指針收費、串列收費及分解收費等等問題，違反了醫學臨床診療規範及健保相關政策，上月30日被羅平縣醫療保障局罰款逾62萬元（人民幣‧下同，約67萬港元）。

羅平縣人民醫院先前已多次受罰，包括一宗患者冒用建檔立卡貧困人口待遇騙取醫保基金案件。案情指，住院患者高××早前在廣東省摔傷被家人接回後，獲送至羅平縣人民醫院脊柱創傷外科住院治療，期間冒用其他人戶口簿及健康扶貧服務證冒名住院。由於羅平縣人民醫院存在核對患者就醫身份把關不嚴問題，醫保部門扣回羅平縣人民醫院違規費用6.82萬元（約7.4萬港元），並追回違約金27.3萬元（約30萬港元），同時責令高××退回醫保基金近兩萬元（約2.2萬港元）。