虛假招聘騙款囚3年 3人上訴遭駁回

【本報綜合報道】3名在重慶市渝中區經營重慶阿拉牛牛企業管理諮詢服務有限公司被告，涉嫌於2022年夏天透過虛假招聘，騙取254名受害人約15.2萬元（人民幣‧下同，約16.5萬港元），在一審被判有期徒刑3年、罰款3萬元（約3.3萬港元），事後決定上訴。經重慶市第五中級人民法院上周五開庭二審，他們遭到駁回上訴。

共呃254人16.5萬元

案情指，被告向×、黃×及諶×經營一間諮詢服務公司，虛構可介紹任職書店及電影院等暑期工職位，刻意選擇家住外地、涉世未深大學生，引誘受害人前往公司面試，並與對方簽訂服務協議，收取600元（約652港元）諮詢服務費。當收到上述費用後，一眾被告以受害人未通過崗位審核，或故意推薦受害人不會選擇就職工作強度與宣傳崗位相差甚遠工作等方式，從而認定對方違約，繼而退回部分或不退諮詢服務費。