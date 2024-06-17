廣州冒牌奢侈品猖獗 包裝變海外代購正貨

火車站旁多個散貨場廣為人知 廣東省廣州火車站附近多個商場，甚至民居充斥售賣偽冒奢侈品的商舖。有賣假貨商戶表示，銷售的冒牌手袋用原廠原皮，連專櫃職員亦難辨真假。部分商戶會指引顧客在另一家包裝店購買完整包裝、假票據及禮品包，令假貨搖身一變成為海外代購正貨。

位於廣州火車站西側的南方國際鐘錶城，是其中一個假貨集中地。商戶指，如果看到疑似政府人員或記者，不會讓他們進入，甚至是北京、上海的外地人也不讓進。6樓的商舖大門緊閉並拉上厚簾，商戶確認由街邊「拉客」介紹來的客人身份後，才把門推開。店內貨架放滿各種冒牌皮袋，顧客問價時店員會在計算機上按出代表價錢的數字。

在廣州火車站東側的白雲世界皮具貿易中心及周邊小區，是另一個當地人盡皆知的假貨集散中心。不少商店表面上銷售看似自家品牌的服裝和皮具，但詢問後立即表明有仿冒的名牌服裝和皮具，可以批發和零售，更有專門的手機小程式供人選擇。各假貨商店的定價並不統一，即使是從同一貨源，價格差距多達數倍。而「拉客」每帶客成交一單，就能獲過百元人民幣（約109港元）提成。

改頭換面 僅7.6元 有假貨商販透露，部分快遞商有多年偽造快遞訊息經驗，透過「快遞異地上線」把實際發貨地從廣州改為日本、南韓等地。顧客購買帳戶後，可自主設置海外任意地點作為發貨地，將本地快遞扮成國際快遞，寄往收件人處，費用僅需7元（約7.6港元）。假貨便成為了海外專櫃正品，並擁有全套包裝、票據和入境物流訊息。

上海二手奢侈品店負責人劉懿稱，通過代購渠道購入的奢侈品不少是假貨。上海信昌律師事務所主任蔣振偉指出，代購行為實際上是典型的銷售假冒註冊商標商品罪，是刑事犯罪行為，消費者可以民事方式維權。快遞公司、打印店如果明知客戶是為了售假，並且偽造一定的票證是為了欺騙消費者，實際上是共同犯罪。本報綜合報道