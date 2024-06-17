桂林落水失蹤學生屍體尋獲

桂林市象山區昨日稱，受連續強降雨天氣影響，當地部分河流水位暴漲。象山區啟動防汛應急預案，於上周四發布中小學停課通知。當日下午4時許，有民眾報警稱，象山區二塘鄉常家郡府北側街巷附近有一名學生意外落水。經當地公安、應急、消防、衞健、鄉（街道）等相關部門及社會救援力量全力搜救，上周六下午2時許，在象山區平山新村南灣河水域附近找到失蹤學生，已沒有生命迹象。

黔江、潯江、紅水河、柳江等河段水位正在快速上漲。據貴港水文中心測報，上周六晚上7時，黔江桂平段水位35.47米，超警戒水位0.27米，是黔江今年入汛以來首次超警戒水位。自上周六下午6時起，貴港海事局對黔江大藤峽船閘下引航道至桂平三江口水域實施水上交通管制，除應急搶險船舶、執行公務船舶外，禁止其他船舶通過管制水域。