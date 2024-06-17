河南暑熱難忍 人工增雨降溫

暖高壓太陽輻射強 連續一周37℃以上 河南省大部分地區自上周日起，連續一周出現37℃以上高溫天氣。在人工增雨和自然降水的共同作用下，河南多地上周六晚至翌日凌晨出現中到大雨，多個地市最高氣溫降至35℃以下。據中央氣象台官網顯示，昨日全國高溫前十已沒有河南縣市。

鄭州中東部、開封、商丘、周口、駐馬店東部等地出現陣雨、雷陣雨，局部大到暴雨，並伴有雷電、短時強降水等強對流天氣。其中，開封大部出現陣雨，中南部部分縣市大至暴雨，最大開封市祥符區范村站為69.1毫米。鄭州市區中東部、中牟、新鄭和航空港區出現陣雨，中牟局部大至暴雨，最大中牟縣大孟站為56.4毫米。

東北多市勢創年度高溫 商丘除永城外大部出現陣雨，西部部分縣市大至暴雨，最大柘城縣崗王站為52.9毫米。周口大部出現陣雨，北部、東部部分縣市大至暴雨，最大鹿邑縣趙村站為81.2毫米。駐馬店東部出現陣雨，局地大雨，最大新蔡縣磚店站為30毫米。

然而，河南的高溫只是短暫緩和。今明兩日，河北、河南、山東等地將再出現大範圍、集中性的高溫天氣，尤其是明天，河北南部將有成片40℃以上的區域，達到階段性氣溫高點。公眾需注意防暑降溫，盡量避免午後高溫時段出行。同時，東北炎熱天氣將會發展，大部地區最高氣溫升至30℃以上，哈爾濱、長春、瀋陽都有可能創今年以來的氣溫新高。

國家氣候中心首席預報員鄭志海解釋，階段性大氣環流異常是區域高溫天氣形成的直接原因。東部地區的高溫主要受西太平洋副熱帶高壓和西風帶暖高壓的共同影響。在暖高壓控制的地區，盛行下沉氣流，天空晴朗少雲，不易成雲致雨，同時太陽輻射強，近地面加熱強烈。在高壓系統異常強大且穩定維持條件下，極易形成持續性高溫天氣。

國家氣候中心最新監測顯示，自去年5月開始的厄爾尼諾事件，已於本年5月結束。今年5月，赤道中東太平洋海溫較前期明顯下降。不過，其滯後性影響仍在持續。

國家氣候中心氣候服務首席專家周兵指，厄爾尼諾形成的隔年，極端天氣將會出現得更頻繁。與2023年相比，2024年可能更熱，極端天氣出現次數或更多。專家指出，全球氣候暖化是全球極端高溫發生的氣候背景。本報綜合報道