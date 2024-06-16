長征十號火箭 完成一子級動力系統試車

【本報綜合報道】中國航天科技集團一院上周五指，用於載人登月等任務的長征十號系列火箭完成一子級火箭動力系統試車，過程中引擎正常啟動、穩定工作、定時關機，各項參數測試正常。該項試驗是長征十號系列運載火箭首次系統級大型地面試驗，對一子級增壓輸送系統引擎的匹配性、推進劑加注流程、多機並聯傳力和環境特性等技術展開充分驗證。

長征十號火箭為三級半火箭，是為載人月球探測工程研發的新火箭。火箭總長92.5米，起飛重量約2,189噸，起飛推力約2,678噸，地月轉移軌道運載能力不小於27噸，未來將可用於發射新一代載人飛船和月面着陸器。此外，長征十號還設計了另一種無助推器構型，可執行太空站航天員及貨物運輸任務。

轉入大型地面試驗快車道 動力系統試車是運載火箭研發中系統最多、狀態最複雜、難度最高的地面研發試驗。長征十號系列運載火箭動力系統試車為一子級三台YF-100K引擎同時點火，是中國現階段運載火箭研製過程，規模最大的一次動力系統試車，地面推力達382噸，較之前試驗成長1.6倍。本次試車標誌長征十號系列運載火箭已全面轉入大型地面試驗研發快車道。