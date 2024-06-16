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訪工作間 感受父母辛勞
今天是父親節，浙江省寧波市北侖區一間膠帶公司近日舉行親子探索活動（上圖），讓一眾小朋友深入父母工作環境，親身體驗產品從設計到生產過程（下圖），感受父母日常工作辛勤勞苦。小朋友另由義工帶領，通過繪畫、剪貼等方式裝飾一個「百寶箱」，並把為父親準備的小禮物和祝福字條裝入其中，展示對父母愛意。
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