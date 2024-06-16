揀父親節禮物 Z世代愛科技產品

【本報綜合報道】今天是一年一度的父親節，中國廣東省惠州市的商場近日人頭湧湧，不少市民專程為父親挑選節日禮物，以行動方式展現中國人含蓄愛意。內地消費報告顯示，當今子女傾向選擇時尚服飾和科技類產品作為父親節禮物，也有不少市民選擇節日當天和父親聚餐表達孝心。

「80後」傾向實用商品 市民李女士指，自己往年會封利是給父親，今年父親節恰逢商家促銷，就決定帶父親逛街看男裝服飾，看中就買。市民吳先生就打算送剃鬚刀或電視之類做父親節禮物，滿足父親近期需要。他認為中國人難以開口對父母示愛，以行動方式體現就很好。市民林女士稱，趁父親節一家人聚會吃飯逛街，也是一種表達愛的方式。

《父親節消費觀察》報告發現，不同年齡段消費者傾向送贈不同父親節禮物，其中「90後」、「00後」的Z世代消費者選擇禮物時更偏愛科技類產品，例如智能健康設備、按摩器等，「80後」消費者則傾向選擇實用商品作為父親節禮物，如服飾和鞋靴。除子女送禮外，妻子會送禮給丈夫，身為父親的朋友之間也會互贈禮物。