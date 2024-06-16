父子尋寶拾漂流瓶 見證遊墨夫婦愛女情

今天是父親節，美國德州奧斯汀一對父子近日享天倫之樂到海灘尋寶，竟然發現一個漂流瓶，內藏信件是一對父母以西班牙語向女兒表達愛意。父子遂試圖聯絡信中人以物歸原主，更驚喜地發現原來寄信人和收信人仍然健在。父子形容，這封信較他們以前在海灘尋獲的金子更彌足珍貴。

42歲的父親霍格（Markus Hogue）和12歲兒子加布里埃爾（Gabriel Hogue）上周日到帕德雷島國家海岸散步，加布里埃爾打算尋找美麗貝殼送給母親和女友，期間從一堆被沖上岸的雜物中尋獲一個玻璃樽，內裏有一張紙。

瓶中信原以為藏寶圖 霍格以為找到藏寶圖，打開後卻發現是西班牙語信件，信中寫上：「我把這封信寄給你，讓你知道爸爸媽媽有多愛你。我愛你，女兒，永遠不要忘記。」

霍格最初以為是一對父母寫信懷念女兒，於是不抱希望地向信中留下的電話號碼發短訊，詎料10分鐘內就收到該位女兒回覆。來自科羅拉多州的科莉亞索（Keyla Collazo）憶述，其父母去年8月到墨西哥旅行時，自己未能陪伴，父母就寫信並往河投下漂流瓶，但從未想過會有後續，對有人收到信十分震驚。科莉亞索同意霍格父子保留信件紀念，而霍格打算裱起這封信。本報綜合報道