澳洲下月起禁臨時畢業生 申學生簽證

【本報綜合報道】澳洲移民部突然公布重磅消息，從下月1日起禁止臨時畢業生、訪客及海事船員簽證持有人在澳洲境內申請學生簽證，以打擊「跳換簽證」，即外國公民利用不同類別簽證延長居留的行為。

「避風港政策」申請人 失入場資格

澳洲政府周四發新聞稿詳盡列出新安排，除了目前已無法在境內申請學生簽證的現有簽證外，子類485的臨時畢業生簽證、子類600的訪客簽證、子類601的電子旅行授權簽證、子類602的醫療簽證、子類651的電子訪客簽證、子類771的過境簽證、子類988的海事船員簽證、子類995的臨時外交簽證、子類403的臨時工作（國際關係）簽證以及子類426的家庭工人（臨時）外交或領事簽證持有者，亦將不允許在澳洲申請學生簽證。