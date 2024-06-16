波音「星際線」漏燃料 兩太空人延期返地球

【本報綜合報道】美國飛機製造商波音公司問題不斷，就連載人太空船「星際線」（Starliner）也出現燃料洩漏，導致美國太空總署（NASA）兩名太空人無法如期於上周五返回地球，改期暫定下周六啟程。波音和NASA任務團隊正處理有關問題，專家憂慮NASA可能需啟動救援行動，安排其他太空船接太空人返回地球。

星際線原定上月6日發射，因氦氣洩漏和技術故障兩度延遲，最終上周三在佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地，由擎天神5號運載火箭搭載發射升空。

星際線與火箭分離數小時後出現兩次洩漏，與國際太空站對接後兩度出現洩漏。星際線4個推進器升空期間也發生故障。

或需派SpaceX飛船接回 由於燃料有限，星際線最多只能在國際太空站停留45天，即須在7月21日前返回地球。紐約大學航空航天工程教授倉林活夫預計，NASA可能需調派太空探索科技公司（SpaceX）的「龍」飛船，送太空人返回地球。NASA和波音周五發表聲明，指額外逗留時間允許星際線任務團隊決定返航安排，飛船仍可在規則範圍內實施太空人緊急返回。