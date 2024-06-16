華廠商供仿冒鈦金屬 波音製737 MAX中伏

波音737 MAX客機問題多多。

又掀安全隱患 美航空局調查 美國《紐約時報》上周五報道，聯邦航空局（FAA）正調查為何飛機製造商波音與空中巴士在生產過程買到仿冒鈦金屬，涉及波音737 MAX客機等多個機型。有問題的鈦金屬來自一間知名度不高的中國供應商，提供的材料認證資料造假。波音公司證實正調查事件，將在交付前拆除飛機上所有受影響零件。

亦包括787夢幻客機及空巴A220 報道引述知情人士指，零件含有仿冒鈦金屬的飛機是在2019年至去年生產，包括某些波音737 MAX客機、787夢幻客機以及空中巴士A220系列飛機。受影響飛機當中有多少數量仍在使用、以及哪些航空公司擁有等細節，有待進一步確認。FAA發聲明指，正調查問題的嚴重性，確認飛機的短期、長期安全影響；至於有多少飛機製造過程使用可疑鈦金屬，目前沒法確定。

報道指，一間零件廠商發現中國供應商提供的鈦金屬出現腐蝕孔洞後，主管機關才開展調查。為波音提供機身、為空中巴士提供機翼的勢必銳航空系統公司亦着手調查，發言人布奇諾（Joe Buccino）指問題重點在於文件不實和偽造，該公司發現仿冒鈦金屬流入供應鏈後，立即管控所有可疑零件，確認事態嚴重程度，目前已完成逾千項測試。

華工於文件造假 稱物料自名廠 勢必銳指出，可疑鈦金屬用於787夢幻客機登機門、貨艙門及連接引擎與機身的一款零件，737 MAX與A220系列飛機受影響零件則包括引擎與機身連結零件的防熱護罩。

知情人士透露，銷售可疑鈦金屬的中國廠商員工在證明文件動手腳，聲稱鈦金屬來自通過材料認證的中國寶鈦集團，但集團回應稱不知道遭其他廠商冒名，與涉事廠商並無生意往來。波音與空巴均表示，已對受影響材質完成測試，目前未發現問題。波音指出，問題零件來自有限的供應商，至今進行的測試表明使用正確的鈦合金，分析顯示現役機隊可繼續安全飛行。本報綜合報道