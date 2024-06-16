李強訪澳洲 料宣布免簽措施

【本報綜合報道】中國國務院總理李強昨天由新西蘭轉抵澳洲南澳省阿德萊德，開展為期4天訪問，是7年來首次再有中國總理到訪當地，獲澳洲外長黃英賢、南澳省省長馬思諾及中國駐澳洲大使肖千等人迎接。外界預期，中方將宣布允許澳洲公民免簽證入境15天，亦可能再向澳洲借出新一對大熊貓，並尋求澳洲支持北京申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）。

獲外長黃英賢迎接 當抵達後，李強指澳洲總理阿爾巴內塞去年訪華，兩國關係在經歷波折後重回正確發展軌道，期待與澳方領導人及各界朋友，就中澳關係和共同關心問題深入交換意見，共商合作、共促發展、共話友誼。他指一個更加成熟穩定、更加富有成果中澳全面戰略夥伴關係，將是兩國人民共同財富，中方願同澳方攜手努力。根據行程，李強將與阿爾巴內塞舉行第九輪中澳總理年度會晤。

澳洲傳媒預料，中方其中一個「重要姿態」將是免簽措施，繼法國、德國、新西蘭等其他12國後再作出類似安排，藉此進一步刺激中國旅遊業。此外，中方亦可能會宣布進一步推動「熊貓外交」，在阿德萊德動物園一直未能生育大熊貓「網網」及「福妮」租借期滿後，派出一對生育能力較強大熊貓代替。當訪問西澳省珀斯鋰礦期間，李強料將強調澳洲持續供應鐵礦石等自然資源必要性。

另一邊廂，美國前副國家安全顧問博明敦促阿爾巴內塞會見李強時「擦亮眼睛」，認為中方在工作層面引誘他國政府參與活動從不會取得實際進展，故要保持警惕。澳洲內政部前副部長佩祖洛則警告，工黨對穩定與華關係專注或讓北京更膽大妄為。另有新西蘭媒體在李強到訪之際發布紀錄片，聲稱中國滲透新西蘭行動持續數十年，包括透過政治獻金、文化活動干預該國政客，以及監視和打壓身處當地的中國異見人士。