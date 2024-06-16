盜Tesla機密擬出售 居華加籍人在美認罪

【本報綜合報道】居住在中國的加拿大公民普弗魯格貝爾（Klaus Pflugbeil），涉嫌早年盜取美國電動車製造商Tesla商業機密並密謀出售，本年在美國落網。美國司法部門上周四透露，普弗魯格貝爾已在紐約聯邦法院承認竊取Tesla商業機密，最高可面臨10年監禁。

面臨監禁10年

58歲的普弗魯格貝爾是以中國為基地、銷售電動車技術營運商，與商業夥伴邵一龍（Yilong Shao，音譯）密謀，於去年向冒充長島商人的聯邦調查局（FBI）人員出售Tesla機密被捕，其中邵一龍至今仍然在逃。資料顯示，Tesla於2019年收購一間加拿大電池組裝線製造公司，普弗魯格貝爾及邵一龍曾在該公司任職。