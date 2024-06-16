盜Tesla機密擬出售 居華加籍人在美認罪
【本報綜合報道】居住在中國的加拿大公民普弗魯格貝爾（Klaus Pflugbeil），涉嫌早年盜取美國電動車製造商Tesla商業機密並密謀出售，本年在美國落網。美國司法部門上周四透露，普弗魯格貝爾已在紐約聯邦法院承認竊取Tesla商業機密，最高可面臨10年監禁。
面臨監禁10年
58歲的普弗魯格貝爾是以中國為基地、銷售電動車技術營運商，與商業夥伴邵一龍（Yilong Shao，音譯）密謀，於去年向冒充長島商人的聯邦調查局（FBI）人員出售Tesla機密被捕，其中邵一龍至今仍然在逃。資料顯示，Tesla於2019年收購一間加拿大電池組裝線製造公司，普弗魯格貝爾及邵一龍曾在該公司任職。
檢察官皮斯（Breon Peace）在聲明稱，普弗魯格貝爾承認密謀發送屬於美國一間領先電動車公司商業機密，表明檢方如何迅速把盜用美企知識產權人士繩之以法，保護經濟及國家安全。美國助理司法部長奧爾森則指，普弗魯格貝爾將為危害國安非法行為承擔責任。
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