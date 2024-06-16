美司法部長 拒交調查拜登錄音 未獲起訴藐視國會

拜登

眾院議長不滿 揚言訴諸法庭 美國大選年黨爭加劇，司法部長加蘭拒絕配合國會交出總統拜登涉不當處理機密文件案的調查錄音，眾議院上周三通過決議判定加蘭藐視國會。但司法部上周五表示，不會以藐視國會罪起訴加蘭。眾議院議長約翰遜表明將訴諸法庭，執行對加蘭的傳票以獲得相關錄音。

司法部稱「並非犯罪」 司法部向約翰遜致函表示，加蘭拒絕向國會交出上述錄音的行為不構成犯罪，並援引該部門長期立場和統一做法，即不起訴那些因總統聲明行使行政特權而不遵守國會傳票的官員。助理司法部長烏里亞特（Carlos Felipe Uriarte）在信中指出，無論哪一黨的人擔任總統期間，在總統聲明行使行政特權同類情況下，司法部都曾拒絕過以藐視國會罪起訴官員，因而不會將國會認定加蘭藐視國會的決議提交大陪審團或作出起訴。

約翰遜回應指，這一回應是「可悲地可以預見的」，並指出司法部曾以藐視國會罪積極起訴前總統特朗普的盟友班農和納瓦羅。約翰遜批評，這是拜登政府為他們帶來兩極司法體系的又一例子，表明將向檢察官證明藐視國會的報告，並採取行動在聯邦法院執行對加蘭的傳票。

加蘭是歷來第三位藐視國會而究責的司法部長，前兩位分別是巴爾和霍爾德，三樁案件中司法部均沒有對時任司法部長採取行動。司法部特別檢察官許景決定不起訴拜登後，眾議院共和黨人發傳票索取許景訪談拜登的錄音檔，但司法部只移交部分紀錄。加蘭辯稱，公布錄音可能會讓未來證人不敢與司法部合作，危及敏感調查。本報綜合報道

加蘭 約翰遜 美國司法部不會以藐視國會罪起訴加蘭。