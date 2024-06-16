俄4艦艇古巴訪問 美核潛艇加艦駛近

加拿大皇家海軍宣布，瑪格麗特．布魯克號在加勒比海盆地展開一次成功的部署後轉到哈瓦那，上周五至下周一停泊哈瓦那，彰顯加拿大與古巴之間長期的雙邊關係。加拿大皇家海軍自2016年以來，首次派艦赴哈瓦那。美國南方司令部指，海倫娜號停靠關塔那摩灣基地附近水域，是南方司令部轄區內的例行港口訪問一部分，是事先計劃好。

古巴外交部副部長費爾南德斯表示，已獲悉美國潛艇出現在關塔那摩灣的消息。他指根據古美兩國多年來遵循的程序，美方已經提前通知古方。惟他指出，古巴並不歡迎一個屬於敵視古巴政府和政黨的國家的核潛艇，出現在古巴的領土和水域中。通常情況下，海軍艦隊訪問一個國家是受到邀請，但美軍潛艇的到來不是一回事。費爾南德斯強調，外國勢力違背古巴人的意願侵佔領土，是非法及不可接受。