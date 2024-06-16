俄4艦艇古巴訪問 美核潛艇加艦駛近
美稱事先通知 古方：得悉惟無邀請
俄羅斯海軍核動力潛艇喀山號和3艘艦艇在古巴訪問之際，美國海軍快速攻擊核潛艇海倫娜號（USS Helena）上周四抵達古巴關塔那摩灣基地，加拿大皇家海軍巡邏艦瑪格麗特．布魯克號（HMCS Margaret Brooke）翌日亦駛至哈瓦那。
加拿大皇家海軍宣布，瑪格麗特．布魯克號在加勒比海盆地展開一次成功的部署後轉到哈瓦那，上周五至下周一停泊哈瓦那，彰顯加拿大與古巴之間長期的雙邊關係。加拿大皇家海軍自2016年以來，首次派艦赴哈瓦那。美國南方司令部指，海倫娜號停靠關塔那摩灣基地附近水域，是南方司令部轄區內的例行港口訪問一部分，是事先計劃好。
古巴外交部副部長費爾南德斯表示，已獲悉美國潛艇出現在關塔那摩灣的消息。他指根據古美兩國多年來遵循的程序，美方已經提前通知古方。惟他指出，古巴並不歡迎一個屬於敵視古巴政府和政黨的國家的核潛艇，出現在古巴的領土和水域中。通常情況下，海軍艦隊訪問一個國家是受到邀請，但美軍潛艇的到來不是一回事。費爾南德斯強調，外國勢力違背古巴人的意願侵佔領土，是非法及不可接受。
俄埃擬地中海聯演
俄羅斯國防部上周六宣布，俄羅斯太平洋艦隊海軍編隊將與埃及海軍，在地中海水域舉行聯合演習，未提確實日子。俄羅斯派出巡洋艦瓦良格號、護衞艦沙波什尼科夫元帥號，埃及則派出護衞艦卡迪爾號參演，內容包括聯合機動、通訊及其他演習，俄羅斯海軍編隊上周三趁俄羅斯國慶日訪問埃及亞歷山大港。本報綜合報道
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