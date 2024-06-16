飛天茅台大跌價 外界憂恐慌性拋售

貴州茅台酒向來被視為保值商品之一，但飛天茅台原箱每瓶、散裝每瓶近日的批發價，分別由年初約3,000元（人民幣‧下同，3,260港元）、2,700元（約2,933港元）高位回落近兩成。外界擔憂可能引發恐慌性拋售，更有「黃牛」不願再接貨。貴州茅台上周五回應稱，有關注到當前價格，但公司的動銷正常。

第三方平台顯示的批發參考價格，上周五2024年飛天茅台53度/500毫升原箱價格一瓶為2,550元（約2,770港元），較前一日下跌145元（約158港元），散裝價格一瓶為2,230元（約2,422港元），較前一日下跌190元（約206港元）。

售價仍高於官方價 2022年飛天茅台53度/500毫升原箱價格一瓶為2,700元（約2,933港元），較前一日下跌150元（約163港元）。散裝價格一瓶為2,450元（約2,661港元），較前一日下跌110元（約120港元）。

酒類分析師蔡學飛表示，相對於零售價，數十元的批發價漲跌屬於正常價格震盪區間，不需要過度緊張。目前屬於酒類消費淡季，而且茅台也屬於人員交替磨合階段，市場觀望情緒比較濃厚，再加上市場、投資者等對於外部經濟環境與酒類未來消費預期分歧較大，綜合導致包括茅台在內的高端酒今年初至今持續下行。

蔡學飛指出，飛天茅台在高端宴席、禮品市場的社交屬性沒有變化，並且實際售價依然遠高於茅台官方指導價。茅台價格由供需關係決定，銷售商主動降價就是為了擴大需求，但是需求沒有相應的增加，反而引發了悲觀情緒。整體市場需求不足，存量又過大等問題，基本上無解，只能讓時間消化，價格下滑趨勢短期內無法遏制。但積極來看，隨着價格的下降，也會在一定程度上激發市場需求，以維持一定的價格平衡，但現在難以判斷新的價格基點。

公司稱動銷正常 中國酒業獨立評論人肖竹青則表示，如果茅台批發價格持續下跌，會動搖整個產業生態，茅台產業鏈上各種恐慌情緒加速蔓延，也會對產業造成傷害。貴州茅台投資者關係部門回應稱，普通飛天茅台的指導價格是1,499元（約1,628港元），目前公司的動銷都正常。本報綜合報道