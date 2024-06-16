被索27萬打點費 地盤工頭實名舉報

【本報綜合報道】河北省兩名地盤工頭多年前承接中鐵二十局二公司位於張家口市赤城縣×安置房項目部分工程，由於口頭約定價格與擬定合約金額存在差異，需一直墊資，甚至遭項目經理索取25萬元（人民幣‧下同，約27萬港元）「打點費」，卻一直未能如願改價。他們自本年起已三度實名向中鐵二十局舉報，希望中鐵二十局紀委能夠公布調查情況。

稱需墊資支薪 王先生與胡先生承接上述項目後，由2020年下半年開始施工，不過項目部拿出擬定合同價只有每平方米590元（約637港元），遠低於先前口頭約定800元（約864港元）。他們為了解決工人薪金問題，均無奈地簽署合約，此後透過抵押房子貸款及借錢等方式墊資數百萬元。直至2021年10月左右，由於項目經理李××提出補差價需花錢「打點」領導，王先生與胡先生湊夠25萬元，卻遲遲未見成果，故決定向中鐵二十局二公司紀委舉報，得到口頭答覆是李××已撤職，25萬元已沒收。

由2024年4月起，胡先生與王先生開始實名舉報，內容主要反映當時價格太低，希望能夠按約定調價，同時繼續舉報時任項目經理李××索要25萬元等。有律師提到，若李××索要金錢一事屬實，其行為屬於索賄。他又指出，中鐵二十局二公司若將款項「充公」，不具有合法性，理由是款項屬於贓款，應由司法機關予以沒收上繳國庫。