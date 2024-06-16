國開行前副行長 周清玉認受賄

各項涉款逾7300萬

長春市人民檢察院起訴指控，被告周清玉2013年至2023年利用擔任國家開發銀行黨委委員、紀委書記、副行長等職務上便利及職權或者地位形成便利條件，為有關單位和個人在貸款融資、項目承攬、企業經營、人事安排等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計折合6,743萬元（人民幣‧下同，約7,282萬港元）。此外，周清玉離職後利用其前擔任國家開發銀行黨委委員、副行長職權、地位形成便利條件，通過其他國家工作人員職務上行為，為有關單位和個人在工程項目承攬事項上牟取不正當利益，非法收受100萬元（約108萬港元）。檢察機關提請以受賄罪、利用影響力受賄罪追究周清玉刑事責任。