深圳提款5.4萬元以上 多家銀行需預約

多省市對大額交易設限惹關注 吉林銀行客戶大額提款需向派出所報備審核的消息，引起大眾關注。北京、上海、廣州和深圳四大一線城市和多省多家大型銀行，均對大額提款有較嚴格要求。深圳部分銀行要求客戶提款超過5萬元（人民幣‧下同，約5.4萬港元）以上，需提前預約及提供實際用途證明。

深圳多家銀行如北京銀行、興業銀行、光大銀行的職員解釋，此舉是避免突發取款導致現金儲備不足，從而影響其他客戶的正常提款需求。深圳農商行某網點職員指，對於提款10萬元（約11萬港元）以上的客戶，銀行會了解客戶近期是否有大額轉帳紀錄或評估其近期交易行為再決定，但通常會滿足客戶要求。浦發銀行深圳某支行職員指出，客戶提款10萬元時需回答款項用途，銀行會核實有關資金是否一直在帳戶內。

或會與公安機關審核 工行北京一名支行職員指，提款10萬元只需身份證、銀行卡即可，但要看相關進帳和做一些調查，如有可疑可能與公安機關核實。招行及北京銀行規定，提款10萬元需提前一天預約。北京農商行某支行則指，大額提款需要仔細審核用途。

在上海地區，農行某支行要求提款5萬元以上要預約。興業銀行某支行規定，提款10萬元需提前一天預約，職員會核實是否為自有資金。中信銀行某廣州支行職員稱，5萬元以內可直接取，5萬元以上需要在早上10時前預約，第二天領取。有國有大型銀行的分行業務主管透露，上述規定不僅是為了配合公安機關反賭反詐要求，更是為了保護群眾的財產安全。

原定於2022年3月1日起施行的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，因技術原因而暫緩施行。如今仍實施2007年發布的《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，規定商業銀行、農村合作銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等金融機構，為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件。本報綜合報道