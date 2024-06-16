美製造業聯盟 倡恢復421條款

【本報綜合報道】美國鋼鐵工人工會和國內製造商領導的政策小組上周五呼籲，美國應對中國進口產品實施更嚴格的貿易壁壘，要求對華使出「撒手鐧」，恢復2009年9月實施、已失效多年的美國貿易法421條款，徵收臨時關稅緩解因中國低成本製造基地進口激增而造成的市場混亂。

針對中國產能過剩 徵收關稅 美國製造業聯盟發布有關中國工業產能過剩的報告，呼應拜登政府和美國盟友近數月提出的憂慮，認為必須迅速採取行動，阻止廉價和補貼出口浪潮興起，否則威脅到美國就業市場。報告指摘，中國未能遵守其加入世界貿易組織的承諾，仍是非市場型經濟國家，其驅動對關鍵產業的支持造成大規模產能過剩，令美國進口激增，因此有必要恢復和更新421條款工具。

另外，美國貿易代表辦公室就針對中國電動車、電池、太陽能產品及其他商品的關稅計劃向公眾徵詢意見，逾百間支持自由貿易的美國商業團體要求拜登政府多給30天時間，將公眾諮詢期延長至下月28日，並舉行一次公開聽證會，認為此舉符合公眾利益。