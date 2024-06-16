台灣新救難巡防艦成軍
【本報綜合報道】台灣總統賴清德昨日南下高雄，首度主持海巡署巡防艦艇成軍典禮。賴清德在典禮上宣讀嘉義級救難巡防艦雲林號的成軍令、授旗、頒發加菜金，並檢閱海巡官兵及登艦參觀。
賴清德出席典禮
賴清德表示，台灣在2018至2027年間將建造141艘新式巡防艦艇。雲林號成軍後，可加強台灣的海、空搜救能力。除了擴大海域巡護範圍，也讓台灣在人道搜救方面能貢獻更多力量。雲林號為海巡署推動「籌建海巡艦艇發展計劃」委託台船公司建造4艘4,000噸級巡防艦的第3艘。該艦艇具有平戰轉換系統，亦可作為醫療救護船，滿載排水量可達5,044噸，能承受10級強風、續航力一萬海里，並配有3組射程達120米的高壓水炮，將配置南部地區機動海巡隊。
此外，台灣行政院上周四通過「提升消防救災安全精進方案」，研提22項中程計劃，編列約260億新台幣（約63億港元）總經費，藉此增補消防人力、導入科技救災、強化個人裝備及汰換老舊消防車輛等。
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