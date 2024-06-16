台灣新救難巡防艦成軍

【本報綜合報道】台灣總統賴清德昨日南下高雄，首度主持海巡署巡防艦艇成軍典禮。賴清德在典禮上宣讀嘉義級救難巡防艦雲林號的成軍令、授旗、頒發加菜金，並檢閱海巡官兵及登艦參觀。

賴清德出席典禮

賴清德表示，台灣在2018至2027年間將建造141艘新式巡防艦艇。雲林號成軍後，可加強台灣的海、空搜救能力。除了擴大海域巡護範圍，也讓台灣在人道搜救方面能貢獻更多力量。雲林號為海巡署推動「籌建海巡艦艇發展計劃」委託台船公司建造4艘4,000噸級巡防艦的第3艘。該艦艇具有平戰轉換系統，亦可作為醫療救護船，滿載排水量可達5,044噸，能承受10級強風、續航力一萬海里，並配有3組射程達120米的高壓水炮，將配置南部地區機動海巡隊。