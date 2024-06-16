華駐聯國代表 反對霸權主義

籲尊重各國政治制度

傅聰表示，「文明優越論」和「文明衝突論」不僅加劇國家與民族之間的隔閡，更會推高意識形態和地緣政治對抗的風險。他提到，要尊重各國自主選擇的政治制度，支持各國走出符合自身國情的發展道路，照顧各國合理的安全關切和利益訴求。他又指，社會包容不僅事關個人權益，也會對國際關係造成外溢影響，在一些國家社會撕裂、政治極化問題突出，不僅拖累自身穩定和發展，也導致其外交政策日趨保守化民粹化，增加國際環境的不穩定性和不確定性，呼籲有關國家深刻反思。