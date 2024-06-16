華駐聯國代表 反對霸權主義
【本報綜合報道】中國常駐聯合國代表傅聰上周五在聯合國安理會包容與國際和平安全問題公開會上發言，呼籲國際社會倡導文明對話，增進國家間互信，促進社會包容，推動實現共同發展。中方主張大小國家一律平等，反對霸權主義和強權政治，反對少數國家壟斷國際事務。
籲尊重各國政治制度
傅聰表示，「文明優越論」和「文明衝突論」不僅加劇國家與民族之間的隔閡，更會推高意識形態和地緣政治對抗的風險。他提到，要尊重各國自主選擇的政治制度，支持各國走出符合自身國情的發展道路，照顧各國合理的安全關切和利益訴求。他又指，社會包容不僅事關個人權益，也會對國際關係造成外溢影響，在一些國家社會撕裂、政治極化問題突出，不僅拖累自身穩定和發展，也導致其外交政策日趨保守化民粹化，增加國際環境的不穩定性和不確定性，呼籲有關國家深刻反思。
傅聰指出，當前南北發展鴻溝持續擴大，2030年議程面臨失速脫軌風險，呼籲維護自由開放的國際經貿環境，尊重全球南方正當的發展權利。他擔憂一些發達國家為謀求自身壟斷優勢，違背市場經濟原則，不斷出台保護主義政策，甚至推行單邊經濟脅迫，擾亂全球產業鏈、供應鏈，阻礙世界經濟健康發展，導致各國利益受到損害。中方呼籲世界各國站在歷史正確一邊，加強溝通對話，力行容恕之道，以團結合作實現共同發展、共同安全和共同進步。
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