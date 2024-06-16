海峽論壇揭幕 陸方：兩岸同胞盼台海和平

【本報綜合報道】第16屆海峽論壇昨日在福建廈門開幕，國民黨副主席連勝文等台灣政客率團到場，稍早前與全國政協主席王滬寧會面。王滬寧表示，這次海峽論壇順利舉行，充分說明兩岸同胞對於維護台海和平有共同願望，對於「如約而至」台灣朋友感到振奮。連勝文則呼籲未來兩岸減少敵意或錯誤，認為這才是兩岸安全方式。

除連勝文外，台灣與會嘉賓還有新黨主席吳成典、親民黨文宣部主任兼團長王育誠、金門縣立委陳玉珍等。大陸方面則有大陸國台辦主任宋濤、福建省長趙龍、海協會會長張志軍等人出席。王滬寧會見台灣嘉賓時表示，雙方要共同努力，把海峽論壇搞好。

啟用「近便利」服務專區 海峽論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層、青年、文化與經濟4大主題，由兩岸民間機構共同協力籌辦近50場各系列分論壇活動。論壇期間啟用「近便利」台胞服務專區，今日正式啟用五通赴金旅遊辦證中心、公安局服務、入駐台胞服務專區等，實現「一站集辦」，台胞證辦理時限從5個工作日壓縮至3日，緊急者可當日取證。