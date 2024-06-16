因應兩岸升溫局勢 美密謀設緊急庫存 助台防衞

參院版國防法案 向五角大樓獻計 美國國會參眾兩院各自公布2025財政年度的國防授權法案，參議院版本要求美國國防部為台灣設立區域緊急庫存，並滿足台灣防衞需要。眾議院版本則要求美國國防部把台灣，納入國防工業基礎合作項目，並建立與印太地區盟友的醫療合作計劃。

法案預算7.2萬億 多針對大陸 經過長達12小時的的馬拉松式閉門會議，參議院軍事委員會上周四晚上以22票贊成、3票反對，通過國防授權法案。參議院軍委會上周五公布29頁法案摘要，將提供9,233億美元（約7.2萬億港元）預算，涉台條文包括美國國防部在台灣設立區域緊急庫存擬訂長期計劃，確保美台國防業戰略一致，擴大全球防務生產，強化供應鏈安全及韌性，滿足台灣防衞需求。

法案還要求提交中俄軍事合作和對美國國安影響的報告，及每個戰區司令部指定主要部門協調應對解放軍惡意活動的跨區域行動。法案促請為印太司令部聯合訓練小組額外撥款1億美元（約7.8億港元），成立擴大競爭辦公室應對敵對灰色地帶經濟競爭行動，並擬訂在日本和澳洲成立隸屬印太司令部的聯合部隊總部計劃。

眾議院上周五亦公布國防授權法案，預算金額為8,837億美元（約6.9萬億港元）。法案繼續把中國視為美國國家安全主要挑戰之一，重點目標是遏阻中國，並花了許多篇幅列舉多項提升美國軍事實力，抗衡中國在全球的影響力和威脅。法案授權在印太地區就極端天氣事件舉行兵棋推演，評估美國武器系統、態勢、指揮與控制、後勤運輸、對侵略脅迫的抵抗力，以及盟友的支援程度。

國會指京正為台海衝突作準備 法案還授權在武裝衝突下，美國海上封鎖向中國運輸化石燃料展開研究及提交報告。法案要求把中國無人機製造大廠大疆創新列入美國聯邦通訊委員會黑名單，防止相關無人機在美飛行。由於參眾兩院的國防授權法案版本不同，需協商出最終版本，再交由兩院重新各自表決通過，才交予總統簽署生效。

美國國會轄下的美中經濟與安全審查委員會（USCC）上周四舉行聽證會，認為中國正為台海衝突以及與美國正面開戰的極端情況作準備，美國需從軍事、金融、能源、糧食等多個領域，加強搜集和監視中國儲備能力和戰爭動員的變化情況。

京反對美把中國視作假想敵 中國國防部新聞發言人張曉剛大校上周五表示，製造假想敵、挑動集團對抗是美國的慣用套路。中方堅決反對美方拿中國說事，把中國當作「假想敵」。中國堅持走和平發展道路，始終奉行防禦性的國防政策。中國軍隊積極踐行全球安全倡議，與世界上150多個國家廣泛開展交流合作，始終是維護世界和平的堅定力量。中方敦促美方切實端正對華戰略認知，扣好中美關係的第一粒紐扣，與中方相向而行，推動兩國兩軍關係沿着正確軌道向前發展。本報綜合報道