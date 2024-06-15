古瑪雅遺址百骸骨 揭雙胞胎具宗教地位

【本報綜合報道】墨西哥猶加頓半島古瑪雅城市遺址奇琴伊察一處地下蓄水池，1967年出土逾100具兒童骸骨。經鑑定當中64人DNA證實，該批骸骨屬於年齡介乎3至6歲的男孩，部分為兄弟關係，其中包括兩對同卵雙胞胎，他們均死於宗教儀式。研究論文周三發表於國際科學期刊《自然》。

死亡是最終祭品

大部分兒童骸骨被埋葬在公元800年至1000年，當時正值奇琴伊察政治和文化影響力的鼎盛時期。雙胞胎在古代瑪雅宗教具重要地位，不少宗教典籍均有記載祭祀雙胞胎的情況。領導今次研究的巴爾克拉（Rodrigo Barquera）認為，奇琴伊察人在葬禮象徵式重現瑪雅神話故事，對瑪雅人和整個中美洲文化而言，死亡是最終祭品，故祭祀在他們的信仰體系具重要意義。