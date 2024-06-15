南海明朝兩沉船 10萬件文物保存

遺址水深1500米 瓷銅器擺放整齊 中國內地考古團隊前年10月在海南島與西沙群島之間的南海海底，發現南海西北陸坡一號、二號沉船遺址。團隊去年5月起，在沉船遺址展開3個階段的水下考古調查，國家文物局周四在海南瓊海召開重大項目重要進展工作會，通報遺址考古新成果。

本次調查提取928件 沉船遺址水深約1,500米，兩艘船年代分別屬於公元1506至1521年的明朝正德年間，以及公元1488至1505年的弘治年間。經考古確認，一號沉船遺址核心區長約37米、闊約11米，由船體和大量堆疊有序、碼放整齊的瓷器、銅器、竹木器等構成，出土文物數量逾10萬件。二號沉船遺址核心區則長約21米、東西最寬約8米，文物以原木為主，本次調查共提取出水陶器、瓷器、原木等928件套文物，部分瓷器帶有「福」、「正」、「太平」或「吳文自造」等底款。

國家文物局副局長關強表示，這兩艘沉船遺址保存相對完好，文物數量巨大，年代比較明確，為中國深海考古重大發現，實證了中國先民開發、利用、往來南海的歷史事實，再現了明代中期海上貿易的繁盛景象，是中國古代海上絲綢之路貿易往來與文化交流的重要見證。

首應用柔性機械手 本次深海考古調查，首次應用多種深海技術和裝備，如以三維激光掃描儀和高清相機拍攝遺址，以及用潛水器柔性機械手提取文物等，尤其是採用深海勇士號載人潛水器和無人潛水器結合作業的形式，為中國深海考古探索一套路徑和模式。本報綜合報道