波音客機飄擺事故 確認結構損壞
【本報綜合報道】美國西南航空一架波音737 MAX 8客機上月在高空飛行期間失控飄擺（Dutch Roll），最終降落加州奧克蘭國際機場。美國聯邦航空局（FAA）周三確認飛機結構嚴重損壞，專家稱現代飛機飄擺罕見，無其他航空公司報告過同類事故。
鳳凰城飛奧克蘭
涉事波音客機機齡少於兩年，上月25日執飛西南航空編號WN746航班，從亞利桑那州鳳凰城天港國際機場飛往奧克蘭，載有175名乘客和6名機組人員。起飛後不足一小時，飛機在3.2萬呎高空飛行時飄擺。機組人員之後重新控制飛機，約55分鐘後降落奧克蘭國際機場30號跑道，無人傷亡。FAA周三發出初步報告，確認客機備用動力控制單元（PCU）受損，它負責控制機尾升降舵運動。
波音777飛機商業機師、佛羅里達理工學院教師馬姆奎斯特（Shem Malmquist）指出，現代飛機及其系統就是為防止飄擺而設計，飛機出現飄擺非常罕見。FAA發表聲明，稱正與飛機生產商波音和美國全國運輸安全委員會密切合作調查，將根據調查結果採取適當行動。
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