波音客機飄擺事故 確認結構損壞

鳳凰城飛奧克蘭

涉事波音客機機齡少於兩年，上月25日執飛西南航空編號WN746航班，從亞利桑那州鳳凰城天港國際機場飛往奧克蘭，載有175名乘客和6名機組人員。起飛後不足一小時，飛機在3.2萬呎高空飛行時飄擺。機組人員之後重新控制飛機，約55分鐘後降落奧克蘭國際機場30號跑道，無人傷亡。FAA周三發出初步報告，確認客機備用動力控制單元（PCU）受損，它負責控制機尾升降舵運動。