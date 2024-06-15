美航空局認監管波音過鬆 拒續被動

惠特克

【本報綜合報道】美國聯邦航空局（FAA）局長惠特克周四承認，當局過往監管飛機生產商波音過於寬鬆，應為波音當下陷入的安全問題負部分責任，不能繼續被動。FAA正投放最有經驗和優秀的航空檢查員監督波音和供應商，波音的安全文化必須從根本轉變，這場系統性改革仍有許多工作要做。

注重文書 看輕實際檢查 惠特克周四出席參議院商務委員會聽證會，談及阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機今年1月5日飛行途中艙門飛脫事故，認為FAA在上述事故前，應更好了解波音內部情況。他承認當局做法過於放手，過於注重文書審計，而不夠重視實際檢查。當局過去數月已改變舊有做法，永久邁向更主動而全面的監督模式，他本人將親自視察波音南卡羅萊納州和華盛頓倫頓工廠。

阿拉斯加航空事故調查顯示，客機約兩個月前出廠時，飛脫艙門的螺絲已經從缺。惠特克承認客機艙門安裝時，FAA無足夠人手到工廠檢查。他又指當局過往在波音和供應商勢必銳航空系統公司（Spirit AeroSystems）派駐24名檢查員，目前增至約30人，目標派駐55人，未來可能再增加。波音發表聲明指，將在FAA監督下工作，繼續提供安全和高品質飛機。